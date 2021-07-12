Safranbolu'da denetimler devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Son olarak Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rutin çalışmalarımızın yanı sıra, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilmeleri, misafirlerimizin konaklamada sıkıntı çekmemeleri, güzel bir bayram tatili geçirebilmeleri için denetimlerimiz devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Tüm birimlerin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Bir dünya kenti olan ilçemizde özellikle bayramlarda yerli ve yabancı misafir sayısında yoğunluk yaşamakta. Bizler de belediye olarak tüm bunları düşünerek bayram öncesi tedbirlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde huzurlu bir bayram geçmesi için var güçleri ile çalışmalarını sürdürüyor” dedi.