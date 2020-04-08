İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından doğaya ve çevreye zarar vermeden Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergesine uygun hazırlanan dezenfektan karışımı ile mahallelerde sokak sokak program dahilinde dezenfeksiyon yapılıyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, Hüseyin Çelebi, Musalla, Çeşme, Karaali, Ismetpaşa ve İzzetpaşa mahallelerinde dezenfekte çalışmaları yapıldığı çalışmaları


yapıldığı belirtildi.


Ekiplerin ortak kullanım alanları bankalar, bankamatikler, postane, belediye binası önü, kaymakamlık başta olmak üzere bir çok bölgeyi dezenfekte ettiği ifade edilen açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tankerlerle yol dezenfeksiyonu ve yıkama çalışmaları aralıksız sürüyor. Program dahilinde ana arter ve sanayi bölgesinin tamamı dezenfekte edildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.