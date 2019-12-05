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Safranbolu'da dilencilere yönelik çalışma

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.


Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde ve meydanlarda dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürürken, insanların yoğun olduğu yerlerde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilenen, şehir dışından geldikleri belirlenen ve yüklü miktarda para ile yakalanan dilencilere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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