Safranbolu'da "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" konferansı

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" konferansı düzenlendi.

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki çalışmalara katkı sağlamak ve yeni eğitim öğretim yaklaşımları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan faaliyetler kapsamında "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" konferansı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek tarafından verilen konferansta eğitimin dünü, bugünü, eğitimde yeni metotlar, programlar ve öğrenci öğretmen etkileşimi anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Günümüz dünyası, teknoloji ve diğer alanlarda ortaya konulmuş yenilikler ve bu yeniliklerin şekillendirdiği tutum ve yaklaşımları ile şekillenmektedir. Ölçüt alınan her yenilik, kendine özgü uygulama alanını ve biçimini kendisi ile beraber getirmektedir. Öğretim ortamları bu yeniliklerin yoğun yaşandığı alanlardan biridir ve bu sebeple içerdiği örneklerin anlamlı tecrübeler haline getirilip uygulamaya dökülmesi, üzerinde çalışılması gereken konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda sürekli yeniliklerin yaşandığı ortamı anlamlandırıp, geleceğimiz çocuklarımızı bu değişime ayak uyduracak şekilde yetiştirmemiz önem arz etmekte" dedi.

Gümüş, tüm yenilikleri takip etmek ve güncel bilgiler ediniminin sağlanması için bu tür faaliyetlerin devam ettirileceğini sözlerine ekledi.