Safranbolu'da ekiplerin hummalı çalışmaları ulaşımın aksamasını engelledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri yoğun kar yağışına rağmen hummalı çalışmalarla trafiğin kapanmamasını sağladı. Beyaz örtüyle kaplanan kent drone ile havadan görüntülendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse geçtiğimiz günlerde tarihi ilçede son 60 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini belirtmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Safranbolu ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Safranbolu Belediyesi ekipleri, yağış ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Ana arterleri devamlı açık tutarak ulaşımın aksamamasını sağlayan belediye personelleri kaldırım ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin gerekli çalışmaları özveriyle yaptığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.