Safranbolu'da etkili olan kar en çok çocukları sevindirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece yarısı başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği kentte çocuklar mahalle aralarında kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan kentler" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kar yağışı sonrası tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabaha kar ile uyanan Safranbolu'da etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kar yağışına sevinen çocuklar ise okulların tatil edilmesi ile birlikte kar topu oynayarak anın tadını yaşarken, turizmciler ile kar yağışı sonrası kente yerli ve yabancı turistlerin gelmesini bekliyor.

Öte yandan bölge yollarında da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük - Bartın karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, bazıları ise yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan bir tır sürücüsü ise geceden beri mahsur kaldıklarını söylerken, bu sırada yoldan geçen bir vatandaş yanında getirdiği termos ile tır sürücüsü ile gazetecilere çay ikramında bulundu.

Öte yandan, meteoroloji yağışların yarına kadar kuvvetli şekilde devam edeceği uyarısında da bulunarak, yol çıkacak sürücülerin ise dikkatli olmaları konusunda uyardı.