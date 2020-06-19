İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da etkili olan sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran ve 5 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış yolları adeta dere yatağına çevirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran ve 5 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış yolları adeta dere yatağına çevirdi.


Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Metre kareye 3 kilogram yağışın düştüğü Esentepe mahallesi ve Gayzebaşı bölgesinde yollar adeta dere yatağına dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı bazı apartman girişleri ise sularla dolarken, vatandaşlar su baskına karşı önlem aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.