Safranbolu'da festival değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin komite üyeleri, 8-11 Haziran günlerinde 23.sü düzenlenen festivalin hemen ardından Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse'nin önderliğinde yapılan toplantıda festivalin artıları ve eksileri konuşuldu. Başkan Köse çok önemli ve ses getiren bir festivali başarı ile tamamladıklarını belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin, ilçenin yalnızca kültür ve sanat alanlarında değil yaklaşık beş gün boyunca esnafın işinin hareketlenmesine de ciddi ölçüde katkı sağladığını dile getiren Başkan Köse, “23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'mizin hazırlıklarına başlamak için gerçekleştirdiğimiz Komite Toplantısında önemli ve cesur bir karar alarak, 22 senedir Eylül ayında düzenlenen Festivali 23.'sü itibariyle Haziran ayında yapmayı kararlaştırmıştık. Bu sene Festivalimize gösterilen ilginin ve katılımın yoğunluğu, bizleri aldığımız kararda mahcup etmedi. 4 gün boyunca aralıksız süren etkinliklerimizin her birinde heyecanımıza ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin hazırladığı ve içeriğinde sayısal verilerin yer aldığı festival değerlendirme videosu seyredildi. Videodaki bilgi ve gözlemlerini değerlendiren festival komitesi üyeleri, önümüzdeki festivalde bu sene yapılanlara ek olarak nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılmaması gerektiği hakkındaki fikirlerini sundu. Önerileri tek tek not alan Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, üyelere teşekkür etti.

“Uluslararası arenada adımızdan daha çok söz ettireceğiz”

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin önemli görüşler aktardığı toplantıda geçtiğimiz seneki hedefini yineleyen Başkan Köse, “Kıymetli akademisyenlerimizin kendi branşları ile ilgili sundukları değerlendirmeye göre, festivalimiz sinema alanında hak ettiği itibara kavuştu. Geçen sene koyduğum hedefi yineliyorum: Uluslararası arenada adımızdan daha çok söz ettireceğiz. Öğretim üyelerimizin tespitiyle yurt dışından daha çok sanatçıya ulaşıp, onları festivalimize çekeceğiz. Çabaları ve katkıları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.