Safranbolu'da festival zamanı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesi Karabük ve Safranbolu'da görev yapan Yerel ve Ulusal medya mensupları ile bir araya geldi.

Programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 20.si düzenlenen festivalin kendilerine denk gelmesinin özel olduğunu söyledi.

“Kültürel Miras ve Korumacılık” ana teması ve “Safran” yan teması ile tam olarak temanın Safranbolu olduğu ve kentin değerlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan bir festival gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Köse, “ Safranbolu Belediyesi olarak uzun yıllardır devam ettirilen Uluslararası Belgesel Film Yarışmasında tekdüzeliği kaldırıp, çok daha kapsamlı, halkın iştirak ettiği, alanında uzman ve önemli kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanabileceğimiz, kısaca oldukça kapsamlı bir festivalin hazırladık. Bu sene başvuruları online aldığımız için rekor sayılara ulaştık. Belgesel film yarışmasına 100'den fazla ülkeden bin 527 film, Fotoğraf yarışmasına 604 eser katıldı. Her gün hem etkinlik hem konser açısından oldukça yoğun bir program bizleri bekliyor. Program broşürlerini kategorize ettik ve halkımızın kendine daha yakın gördüğü programda tarih ve saat bilgilerine doğrudan ulaşarak etkinliklere katılım göstereceği bir broşürümüz mevcut. Sizler de çıkarken birer tane alabilirsiniz” dedi.

Kahvaltı programına Başkan Köse'nin yanı sıra Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması Jüri Başkanları Burçak Evren, Hakan Aytekin, Hamit Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Süha Arın'ın kardeşi Reha Arın ve Ailesi, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ile çok sayıda basın mensubu katıldı.