Safranbolu'da "Geleneksel Türk Çocuk Oyunları" yarışması yapılacak

Gelenek ve göreneklerin yaşatılması ve çocuklara eski Türk oyunlarının hatırlatılması amacı ile Safranbolu Belediyesi tarafından "Geleneksel Türk Çocuk Oyunları" yarışması düzenlenecek.

Safranbolu'nun tarihi kadar eski geleneklerini de koruyan, geçmişi geleceğe bağlayan bir kent olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Yapılacak etkinlik büyüklerimizden bizlere, bizlerden gelecek kuşaklara, onlardan da çocuklarına miras kalacak bir etkinlik olacak" dedi.

Kayıtların başladığını ifade eden Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak her daim eğitime önem veriyoruz. Hatta eğitimde de fırsat eşitliğinden yanayız. Bununla birlikte evlatlarımızın yalnızca ders çalışmalarını evlerine kapanmalarını tabii ki istemiyoruz. Kitap okuyacaklar, oyunlar oynayacaklar kısaca sosyal leşe çekler. Biz belediye olarak geleneklerimizi hatırlatmak ve yaşatmak amacı ve onların hoşça vakit geçirebilecekleri bir çocuk etkinliği düzenliyoruz" diye konuştu.

Yarışmanın kayıtlarının Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda yapılacağını, 06-13 yaş gurubuna hitap edeceğini hatırlatan Köse, kayıtların 20 Nisan'da sona ereceğini ve dereceye girenlere madalya, tüm katılımcılara da katılım belgesi verileceğini sözlerine ekledi.