Safranbolu'da "Genç Vizyon Buluşmaları"

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerle "Genç Vizyon Buluşmaları" kapsamında bir araya gelerek geleceğe dair fikir alışverişinde bulunuyor.

"Genç Vizyon Buluşmaları"nın ilki Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi. Öğrenciler ile geleceğe dair hedefleri, beklentileri ve düşünceleri üzerine sohbet şeklinde geçen buluşma sonrası Gümüş, "Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli görevimiz. Biz gençlerimizi geleceğe hazırlarken onların gelecekten ne beklediği ve onların beklentilerine yönelik bizim ne yaptığımız önemli. Bunun için gençlerimizin fikirlerini almak ve onların gelecek beklentilerine hızlı ve nitelikli cevaplar verebilmek için bu buluşmaları önemsiyoruz. Geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan becerilerin farklılaşmış olması meslekleri dönüştürmeye başladı. Gençlerimizin bunun farkına vararak geleceklerini planlarken bu gelişmeleri göz önünde bulundurması hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir" dedi.

Buluşmada öğrencilerle yapay zeka, endustri 4.0 nesnelerin interneti, milli uzay programı, ulusal yapay zeka stratejileri, milli teknoloji hamlesi, Teknofest Teknoloji yarışmaları ve sosyal medya gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Gümüş, öğrencilerin dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip olarak ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda gelişimlerini ekip anlayışı içeresinde sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.