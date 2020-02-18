Safranbolu'da "Genç Vizyon" toplantıları

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerle "Genç Vizyon" toplantıları kapsamında bir araya geldi.

Gümüş, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın en önemli görevleri olduğunu söyledi.

Gençleri geleceğe hazırlarken onların gelecekten ne beklediği ve onların beklentilerine yönelik ne yaptıklarının önemli olduğunu ifade eden Gümüş, "Gençlerimizin fikirlerini almak ve onların gelecek beklentilerine hızlı ve nitelikli cevaplar verebilmek için bu toplantıların anlamlı" dedi.

Gümüş, iş hayatında ihtiyaç duyulan becerilerin farklılaştığını, bunun da meslekleri dönüştürmeye başladığını, özellikle gençlerin bunun farkına vararak geleceklerini planlarken bu gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerle yapay zeka, Endustri 4.0, nesnelerin interneti, sosyal medya ve benzeri konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Gümüş, yapay zeka çalışmalarına çok büyük yatırımlar yapıldığı ve nesnelerin interneti ile birlikte aralarında iletişim kuracak olan yapay zeka teknolojisi gelecekte oldukça yer edineceği konularına değindi.

Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini, öğrencilerin dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve donanımlara sahip, ilgi yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda gelişimlerini ekip anlayışı içerisinde sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.