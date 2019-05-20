Safranbolu'da ‘Gençlik Şöleni' düzenlendi

UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile ‘Gençlik Şöleni' düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Gençlik Şöleni kapsamında düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü' Sunal Tülbentçi Öğretmen Evi önünden başlayarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında son buldu. Yürüyüşe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, İyi Parti İlçe Başkanı Bilal Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Birim Müdür ve Amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 19 Mayıs'ın Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük duygularının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancının kuvvetlendiği ve tarihin akışının değiştiği günün adı olduğunu belirterek, “Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi şekilde yetiştiren, onları seven, yarınlarına hazırlayan milletler geleceğe güvenle bakabilirler. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk ‘Ey yükselen yeni nesil, Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, yükseltecek ve yüceltecek sizsiniz' demiştir. Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Türk gençliği de bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Bizler buna yürekten inanıyoruz. Bayrağımız hür olarak vatan toprağında dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuzu bildiğimiz Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz bu topraklarda sonsuz olsun” diye konuştu.

Türkiye'nin en sevilen müzik guruplarından birisi olan Yeni Türkü Safranbolululara muhteşem bir konser verdi. Yaklaşık iki saat sahneden kalan ve birbirinden güzel şarkılarını gençlerle birlikte seslendiren Derya Köroğlu meydanı dolduran gençlerin bayramını kutlarken Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Köroğlu'na çiçek ve Safranbolu maket evi hediye etti.