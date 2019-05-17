19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Safranbolu’da "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Safranbolu'da "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
Aslanlar mevkisinden başlayan yürüyüş Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Yürüyüşe, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.