Safranbolu'da halk günü toplantısı

Yapılan toplantıda, farklı bir istekle gelen dört genç, daha önce Başkan Köse'ye taleplerini sosyal medya hesapları üzerinden açtıkları kampanyayla iletmişlerdi. Başkan Köse'nin yüz yüze konuşarak çözüm üretmenin daha iyi olacağını belirterek, halk günü toplantısına davet ettiği gençler, kaykay parkı taleplerini yeniden dile getirdi.

Pandeminin ikinci dalgasının eğitim dönemine denk geldiğini ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmayan öğrencilere destek olmak üzere yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Köse, "Çocuklar, önceliğimiz eğitime ulaşması, uzaktan eğitimden mahrum kalmaması gereken arkadaşlarınızdır. Henüz bilgisayarı ve evinde interneti ve televizyonu olmayan çocuklarımız var. Spor ve sosyalleşmek en doğal hakkınız ve talebiniz beni sevindiriyor, ancak önceliğimiz olan akranlarınızın eğitime ulaşım sorunu çözülmedikçe bu talebi değerlendiremeyeceğiz, fakat size söz veriyorum. Pandemi sona erdiğinde Safranbolu'daki en uygun mekanı sizler için kaykay parkına dönüştüreceğiz" dedi.