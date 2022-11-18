Safranbolu'da halk otobüsü sayısı 9'a çıkarıldı

Safranbolu Belediyesi şehir içi yolculuklarında vatandaşların konforlu ulaşımını sağlayan halk otobüsü sayısını 9'a çıkarttı.

Safranbolu Belediyesi, kent içerisinde ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Elif Köse, şehir içi ulaşımda vatandaşların çok daha konforlu ulaşım sağlayabilmesi için Safranbolu'nun hizmetine sunduğu sıfır 7 halk otobüsü filosuna 2 tane daha eklenerek sayı 9 ‘a çıkardı.

Safranbolu'nun çök özel bir kent olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Kentimiz gibi vatandaşlarımız da özel. Burada amacımız insanlarımız çok daha konforlu ulaşım sağlayabilmesidir. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Gelen olumlu tepkilerde işimizi doğru yaptığımızın kanıtıdır” dedi.

Aynı zamanda engelli vatandaşların ulaşımı içinde özel dizayn edilen otobüslerin aralıksız hizmet verdiğini hatırlatan Köse, “Karabük Soğuksu Mahallesinde ikamet eden öğrencilerimiz için ek bir sefer koyduk. Son olarak ise hizmet araçlarımıza İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere bir adet kamyonet aldık. Safranbolu'muza hayırlı olsun. Bu güzel ilçe için üretmeye, projeler yapmaya ve çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.