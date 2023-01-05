Safranbolu'da "Han Arkası Projesi" başlıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Han Arkası Projesi" başlıyor.

Safranbolu'nun önemli tarihi yapılarından biri olan Cinci Han'ın arkasındaki Han Arkası Sokak için Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü, Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliği'nin iş birliği ile hazırlanan projenin yapımına başlanıyor.

Gerçekleştirilen ihale neticesinde yapım işini üstlenen firmanın çalışmalara başlayacağını duyuran Belediye Başkanı Elif Köse, esnafı mağdur etmemek adına nisan ayı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çalışmanın iki bölümden oluşacağını belirten Başkan Köse, "Birinci bölüm, cephelerin boyanarak daha temiz bir görüntüye kavuşması ikinci bölüm ise sokak sağlıklaştırması ve yayalaştırmayla ilgili işlerin tamamlanması. Bölge, projenin tamamlanmasıyla Tarihi Çarşı için önemli bir cazibe merkezi olacak. Bu alanda yöresel ürünlerimizin satıldığı bir pazar alanımız da olacak" diye konuştu.

"Han Arkası Projesi" ile gerçekleşecek yayalaştırmanın sonucunda, bölge gezi alanı haline gelecek.