Safranbolu'da han arkası yayalaşacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Akçasu Dere yatağı düzenlemesi, rehabilite edilmesi ve tarihi evlerin restorasyonu ile başlayan proje tamamlandığında Tarihi Çarşı'nın çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Çalışmaların geleneksel çarşı yapılanmasının korunması ve sürdürülebilmesi, kentsel kimliğin yaşatılması, kent estetiğine değer katan alanların korunması için yürürlükte olan 1/500 ölçekli koruma maksatlı imar planına göre ilerlediğini aktaran Köse, "Projede kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek estetik müdahalelerle yeniden kurgulamak; alanın geçmişten getirdiği izleri, yerel ve ulusal ölçekte pekiştirmek ve korunmasının önemini alanda yer alan bir kısmı açık bir kısmı kapatılmış olan Akçasu Deresi'ni rehabilite ederek bir peyzaj değeri olarak kamu kullanımına sunmak, mevcut yeşil dokusu ve doğal değerleri korumak önceliğimiz” dedi.

Çalışmanın bölgede bulunan esnafları da mağdur etmeden bir evvel tamamlanması için çaba gösterdiklerini ifade eden Köse, "Proje tamamlandıktan sonra bu bölge çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.