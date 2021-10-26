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Safranbolu'da hasar gören çocuk parkları tamir ediliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hasar gören çocuk parkları tamir edilerek temizleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasar gören çocuk parkları tamir edilerek temizleniyor.


Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına çocuk parkları ile devam ediyor. Ekipler ilçe bulunan parklarda hasar gören oyun gurupları tamiratlarını yaparak çocukların hizmetine sunuyor.


Ekipler bir yandan tamirat çalışmaları sürdürürken diğer yandan yabani ot ve çevre temizliğine de devam ederken, çalışmaların devam edeceği bildirildi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamasına da yer verilen açıklamada, “Bu alanları çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok kullandıkları için korunması gerekiyor. Safranbolu'yu her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bu nedenle turizm adına yapılan çalışmaların yanı sıra görsel olarak ta adımıza yakışır bir kent olmalıyız. Ben özellikle oyun guruplarına kasten zarar verilmediğini düşünüyorum. Değerli gençler ve çocuklar hizmet belediyemizin korumak hepimizin görevi” ifadelerine yer verildi.

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