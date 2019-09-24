Safranbolu'da ‘Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği' toplantısı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve idarecileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 20. Yüzyıldan bu yana, dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşadığını belirterek, “Söz konusu bu değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılıyor. İçinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını, bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi de kendini yenilemesi ile mümkün olabilirken, bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. Hayat boyu öğrenmeyi sadece bireylerin boş zamanlarını doldurmak için gidilen kurslar faaliyetler gibi görmemeliyiz. Bunun bireylere ve topluma olan faydasını görmezden gelmemeliyiz. Hayat boyu öğrenme sonucunda bireylerin ekonomide üreten konuma geçecektir, iletişim kurma problem çözebilme gibi yetkinlikler kazanacaktır. Bireylere, daha geniş çerçeveden bakabilme becerileri kazandıracaktır” dedi.

Gümüş, bu bağlamda 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu bağlamda akademik eğitimlerin yanı sıra örgün eğitimin dışarısında kalan tüm vatandaşlarımıza da onların ihtiyaç duyduğu bilgi, donanım ve mesleki yeterliliklerini arttıracak kurslarımızı sizlerin de destekleri ile açmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kursların açılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Safranbolu Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.