Safranbolu'da hijyen denetimi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırın ve unlu mamül üreten işyerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

Safranbolu İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve unlu mamül üreten işyerlerine hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde, işyerlerinin hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verilirken, uyarılar yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, açık olan ve halk sağlığını tehdit edecek davranışlarda bulunmayan tüm esnaflara teşekkür etti.