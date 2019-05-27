Safranbolu'da iftar programları devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliği yaptığı iftar programına CHP Karabük Milletvekili Dr.Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, belediye personeli ve basın mensupları katıldı.

İftar programı sonrası konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşımın en üst düzeyde yaşandığı günler olduğunu ifade ederek, "Her akşam ayrı bir mahallede oruçlarımızı açıyor vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Bu vesile ile muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları da dile getirebiliyorlar. İnşallah Ramazan ayının akabinde tüm mahallelerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde ve vatandaşlarımızla istişare ederek çözüme kavuşturacağız. Bu vesileyle bu akşam oruçlarını bizimle açan değerli basın mensuplarımıza, meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Dr.Hüseyin Avni Aksoy ise "UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da uzun yıllar sonra CHP'li bir belediye başkanı görmek ve bir kadın belediye başkanı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisinin başarılı olacağına, Safranbolu'ya çok güzel hizmetlerde bulunacağına inancımız tamdır. Bizler her zaman başkanımızın yanındayız. Bu vesile ile sizlere de teşekkür ediyor, bayramınızı şimdiden kutluyorum.” dedi.