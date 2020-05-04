Safranbolu'da iki günde 5 bin maske dağıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından koruyucu maske dağıtımı devam ediyor.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptıkları ziyaretlerin yanında, Safranbolu Misak-ı Milli ve Demokrasi Meydanı ile kalabalık yerlerde korumasız şekilde dışarı çıkan vatandaşlara maske dağıtıyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, son iki günde 5 bin maske dağıtıldığını söyledi.

Safranbolu halkının korona virüs için alınan tedbirlere riayet ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici. Ancak dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamak gerekiyor. Vefa Sosyal Destek gruplarımız ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği veriyor. Bununla beraber zorunlu olarak dışarıya çıkan ve maske ihtiyacı olanlara yönelik olarak Kaymakamlığımızca maske dağıtıyoruz. Daha önce tüm köy muhtarlarına ihtiyaç duyulan maskeleri ilettik. Safranbolu merkezde de bizzat bizim ekiplerimiz dağıtıyor. Önümüzdeki hafta her gün olmak üzere toplamda 15 bin maske dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.