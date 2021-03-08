İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da iki otomobil çarpıştı, biri 2 metreden aşağıya düştü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bostanbükü köyü yolundan çıkış yapan Metin C. yönetimindeki 34 FA 3461 plakalı Toyota marka otomobile Kastamonu istikametine seyir halinde olan Cem B. yönetimindeki 78 AG 061 plakalı Wolksvagen marka otomobil çarptı. Kazada Toyota marka otomobilde bulunan Hatice C. (61) isimli yolcu yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.