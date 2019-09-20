Safranbolu'da İlköğretim Haftası kutlaması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kulandı.

Bağlar Şehit Atilla Bodur İlköğretim program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk, Kurum Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan, Okul Müdürü İrfan Yalçınkaya, 2019 -2020 Eğitim Öğretim yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunarak, “ Geçen öğretim yılında olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da 2023 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Öğrencilerimizi tek yönlü değil, çok yönlü yetiştireceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “ Öğrencilerimiz ülkemizin geleceği ve ülkemizin hedeflerini gerçekleştirecek olan en kıymetli varlıklarsınız. Sizler dünya ülkeleri ile bizleri yarıştıracak, buluşlarla ve bilimlerle örnek teşkile edecek gençlersiniz. Sizlerin dünya ile yarışacak bilgi ve donanıma ve aynı zamanda içinizde bulundurduğunuz yetenek ve yeterlilikleri keşfetmenize yardımcı olacak tüm çalışmaları yapmak için ekibimizle birlikte seferber olduk. Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu ışığında çalışmalarımızı sürdürerek gençlerimizi hak ettiği konuma getirerek, onları bayrağımızı kıyamete kadar bayrağımızı dalgalandırarak erdemli bilgili nesiller yetiştirme yolundan asla sapmayacağız” ifadelerinde bulundu.

4. Sınıf öğrencilerinin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterileri ile devam eden program 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verdikten sonra İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in ders zilini çalması ile son buldu.

Öğrencilerin açtığı Türk bayrağı altından geçerek sınıflarında ders başı yaparken, Kaymakam Ürkmezer daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilere birer kitap hediye etti.