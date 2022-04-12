İhlas Haber Ajansı

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Safranbolu'da ısınan havalar ile asfalt sezonu açıldı

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, havanın ısınması ile asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı.


Müdürlük ekipleri, uzun süren kış mevsiminin ardından kentin çeşitli bölgelerinde asfalt yama, parke ve karo taş tamiri, bozulan kaldırımlarda onarım çalışmalarını başlattı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenimahalle, Emek, Esentepe ve Hüseyin Çelebi Mahallelerinde aciliyet gerektiren çalışmaların yapılmaya devam ettiğini, bunların hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla diğer bölgelere geçileceğini söyledi.


Belediyenin yaz döneminde tüm ekipleri ile verimli çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını ifade eden Başkan Köse, “3 yıllık görev sürecinde olduğu gibi bundan sonra da Safranbolu'ya ve Safranbolu halkına gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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