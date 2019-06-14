Safranbolu'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekipleri kaçak alkolden zehirlenme olayı ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 şahıs aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak yaptıkları ev yapımı alkolü içtikten sonra zehirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan H.G. ve G.Y. isimli şahıslara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 52 adet cinsel içerikli kaçak hap, 7 adet cinsel içerikli kaçak çikolata,

9 adet cinsel içerikli kaçak mendil, 2 adet cinsel içerikli kaçak sprey, 2.5 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 adet kaçak alkol yapımında kullanılan şırınga, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan huni, 5 adet kaçak alkol yapımında kullanılan kit, 35 adet 0,5 litrelik boş vaziyette kaçak alkol satışında kullanılan pet şişe ve 12 Adet 1,5 Litrelik boş vaziyette kaçak alkol satışında kullanılan pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.