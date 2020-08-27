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Safranbolu'da kaçak sigara operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 51 kilo tütün ve satışa hazır halde 350 paket makaron sigara ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 51 kilo tütün ve satışa hazır halde 350 paket makaron sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde yaptığı operasyonda 51 kilogram tütün ve satışa hazır halde 350 paket içi dolu makaron sigara ele geçirdi.


Olayla ilgisi olan R.A, C.A, K.B ve İ.D yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.


Ele geçirilen tütün ve makaron sigaralar imha edildi.

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