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Safranbolu'da kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine operasyon

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen iş yerlerine yapılan operasyonda 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen iş yerlerine yapılan operasyonda 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.


Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak Safranbolu ilçesindeki 3 iş yerine operasyon yapıldı. 2 gün üst üste yapılan operasyonlarda ekiplerce bandrolsüz olarak satışa hazır 146 bin 800 adet makaron, 38 bin 660 adet doldurulmuş makaron, 100 kilo kıyılmış tütün, 45 adet sigara sarma makinesi, 21 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Operasyonlarda iş yeri sahipleri R.A., T.U. ve Y.S.K. hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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