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Safranbolu'da kadınlar sinemayla buluştu

Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sinemaya Gitmeyen Kadın Kalmasın" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sinemaya Gitmeyen Kadın Kalmasın" etkinliği düzenlendi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılım sağladığı etkinlikte konuşan Köse, "Kadınlarımız ile birlikte keyifli bir film izledik. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olmak bana nasip oldu fakat kadınlarımızın hayatta başaramayacağı hiçbir şey yok. Benzer örneklerini artık ülkemizde görüyoruz. Katılımlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, nice etkinliklerde buluşmak üzere diyorum" dedi.


Öte yandan Başkan Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadın personellerle bir araya geldi.

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