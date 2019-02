Safranbolu'da kamu kurumlarındaki çöp kovaları kaldırılıyor

Safranbolu'da Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurumlarındaki çöp kovaları kaldırılmaya başladı.

Safranbolu'nun Pilot Bölge seçildiği ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile kurumlardaki tüm odalardan çöp kovaları kaldırıldı.

Çok kısa bir sürede on binlerce plastik şişenin geri dönüşüme kazandırıldığını ve vatandaşlara on binlerce bez çantanın dağıtıldığını hatırlatan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kamu kurumlarımızdaki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine Geri Dönüşüm Kutuları koyduk. Hem kirli görüntüden kurtulmuş olduk hem de geri dönüşüme her kesin katkıda bulunmasını sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Kurumlara geri dönüşüm kutuları ile kullanılmış kâğıtların, plastik şişelerin ve diğer atık maddelerin çöpe değil, geri dönüşüme kazandırılacağına dikkat çeken Ürkmezer, Safranbolu olarak Sıfır Atık Projesini önemsediklerini, bu kapsamda da çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.