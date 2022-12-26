Safranbolu'da kar yağışı tedbirleri alındı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, personelin 3 vardiya halinde alanda olacağını belirtti. Köse, "Biriken karın yaya ve taşıt ulaşımını engellememesi için 4 beko loder, 2 greyder, 2 loder ve 2 tuz serici kamyon küreme yapacak. 12 tuzlama ekibi, 1600 ton tuzlu malzeme ile çalışacak" dedi.

Önceliklerinin ana arterlerin açık olmasını, ambulans, itfaiye ve toplu taşıma araçlarının gideceği yere varmasını sağlamak olduğunu belirten Köse, ilçe halkının yemek gibi acil ihtiyaçlarını ulaştırmaya da hazır olduklarını kaydetti.