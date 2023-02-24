Safranbolu'da "Kardeşlik Paylaşmaktır" Projesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmen, öğrenciler ve veliler "Kardeşlik Paylaşmaktır" projesi başlattı.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımı, "Çocukları Gülümsetelim” mottosuyla ile başlatılan kampanyada toplanan kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İsmail Necati Efendi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projeye yoğun bir ilgi ve katılım olduğunu söyledi. Türkiye'nin her yaştan insanla büyük bir millet olduğunu ifade eden Gümüş, "Depremin yaşandığı ilk günden itibaren okul yöneticilerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize Safranbolu eğitim ailesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız ve çocuklarımız için seferber olduk. Bunlara bir örnek de Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve velilerimizin başlattıkları bu kampanya oldu. İlçemize gelen depremzede çocuklarımızın yüzlerini güldürmesi, eğitimlerine katkı sağlaması ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olması temennisi ile kampanyada toplanan oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemelerini bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmail Necati Efendi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na teslim ediyoruz. Kampanyada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde eğitim öğretimlerine devam eden misafir vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.