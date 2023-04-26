İhlas Haber Ajansı

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Safranbolu'da kayalıklarda önlem alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kayalıklardan taş düşmelerine karşı önlemler alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayalıklardan taş düşmelerine karşı önlemler alındı.


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çavuş Mahallesi'nde tehlike arz eden kayalarda tel örgü çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların herhangi bir kötü duruma maruz kalmamaları için yapılan çalışmada kafalardaki tel örgülerin bazı kısımları yenilendi bazı kısımlarında temizlik çalışması yapıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Belediye olarak temizlik, yol bakım ve onarımı, sosyal projeler gibi daha pek çok hizmetin yanı sıra halkımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz de düşünmek zorundayız. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma ile bölgede bulunan kayalık alanlardan taş dökülmemesi için tadilat ve temizlik yapıldı. Bizim için öncelik vatandaşlarımızın güvenliğidir" diye konuştu.

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