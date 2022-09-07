Safranbolu'da “Kendi Kentimde 1 Gün Turistim” uygulaması başladı

Safranbolu Belediyesinin yeni uygulaması "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" uygulaması başladı.

Karabük ve Karabük'ün diğer ilçelerinde ikamet eden vatandaşların Safranbolu'yu önemli ve tarihi yapılarıyla tanıması için organize edilen gezinin ilkine, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı. Üstü açık otobüs ile saat 11.00'de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan hareket eden ekip, rehberin anlatımı eşliğinde Bağlar bölgesi üzerinden Hıdırlık'a geldi. Burada onlara çay ikramı yapıldı. Daha sonra Tarihi Çarşı yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, Kazdağlı Meydanı'nda otobüse binerek Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda geziyi tamamladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, şehirde yaşayan ve Tarihi Çarşı'yı görme ya da detaylı olarak dinleme fırsatı elde edememiş vatandaşlara da Safranbolu'yu anlatmak istediklerini belirterek, “Turizmin çok yoğun olduğu cuma, cumartesi ve pazar günleri dışında her çarşamba, saat 11.00'de başvuran vatandaşlarımızı gezdirelim, bilgilendirelim, önemli noktalarda detaylı bilgiler verelim ve şehri öğrensinler istedik” dedi.

Önemli olanın bu kentte yaşayanların bu kentin değerini bilmeleri ve bu kent hakkında bilgi sahibi olmaları olduğunu ifade eden Başkan Köse, “En önemlisi de bu bence. Kendi değerlerimizi önce bizim bilmemiz, özümsememiz ve gelenlere anlatabilmek adına bilinçli olmamız gerekiyor. Bundan sonra eğer fırsatımız olursa ve okullar da kabul ederse, öğrencilerimizle de bu gezileri yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.