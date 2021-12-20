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Safranbolu'da kışlık çiçeklerin dikimine başlandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye serasında üretilen 60 bin kışlık çiçek kentin farklı noktalarında dikiliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye serasında üretilen 60 bin kışlık çiçek kentin farklı noktalarında dikiliyor.


Safranbolu Belediyesi tarafından serada üretilen çiçeklerle tarihi ilçe güzelleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi Kıranköy Meydanında çiçek dikimi yaparak görsel güzelliğin ortaya çıkmasını sağladı.


Diğer noktalarda da dikim işlerinin devam ettiği çalışmalarla ilgili müdürlükten yapılan açıklamada, çiçek dikimine önümüzdeki günlerde de devam edileceği ve kentin canlı bir görüntüye kavuşturulacağı bildirildi.

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