Safranbolu'da konforlu ulaşım için asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama çalışmalarındaki durağı Bağlarbaşı Mahallesi Özer Caddesi oldu. konforlu bir ulaşım için yenileme yapan ekipler, sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmanın kısa bir sürede tamamlanıp ihtiyaç duyulan ve talep edilen diğer bölgelere geçileceğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Rutin çalışma programımızın yanı sıra muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendiriyoruz" dedi.

Belediyenin tüm birimleri ile büyük bir özveri ile iş başında olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapma çabasındayız. Bu nedenle rutinimizin yanında işleme alacaklarımızla birlikte yeni projeler de üretmekteyiz" diye konuştu.