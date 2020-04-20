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Safranbolu'da köy muhtarlıklarına maske dağıtıldı

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından köy muhtarlıklarına verilmek üzere temin edilen koruyucu maskeler Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığınca dağıtılmaya başlandı.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ayrıca evlerinden çıkamayan vatandaşların banka, eczane ve market alışverişleri gibi bir çok hususta hizmet veren muhtarlara, Safranbolu Kaymakamlığı tarafından temin edilen koruyucu maskeler dağıtılmaya başlandı.


Toprakcuma mevkisindeki muhtarlıklara ve diğer köy muhtarlıklarına da maske dağıtımların devam edeceği belirtildi.

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