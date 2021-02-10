Safranbolu'da köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 köy okulunda 462 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak.

Safranbolu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime açılacak olan köy okullarını ziyaret ederek hazırlıkları inceledi.

Okul ziyaretlerinde okul yöneticilerinden yüz yüze eğitim hazırlıkları ile ilgili bilgi alarak derslikleri ve okulların birimlerini gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gümüş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle bilindiği üzere geçen yıl Mart ayından itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ara ara farklı kademelerde yüz yüze eğitim yapılabilmişti. Kasım ayından bu yana da bütün okullarımızda yüz yüze eğitime tekrar ara verilerek uzaktan eğitimle bu yılın birinci kanaat dönemini tamamlamıştık. 15 Şubat tarihinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi başlıyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 15 Şubat'tan itibaren tüm kademeleri ile köy okulları ve anaokulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime açılıyor" dedi.

"Okulum Temiz Belgesi"

3 köy okulunda 462 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını aktaran Gümüş, "1 Mart'tan itibaren ise ilkokullar seyreltilmiş olarak tüm sınıf düzeylerinde haftada iki gün, özel eğitim okulları ile ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar seyreltilmiş ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime açılıyor. Bu doğrultuda ilçemizdeki 3 köy okulumuzda 462 öğrencimiz 15 Şubat tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacaktır. Köy okullarımız yüz yüze eğitime hazır. Köy okullarımız dahil olmak üzere ilçemizde 'Okulum Temiz Belgesi' almayan okulumuz kalmadı. Okullarımızın genel temizlikleri yapıldı. Dezenfektan ve maske ihtiyaçları giderildi. Okullarımızın sınıf, koridor, lavabo ve bahçelerine Covid-19 tedbirleri ile ilgili uyarı işaretleri ve bilgilendirme afişleri yerleştirildi. Bütün okullarımızda başta hijyen olmak üzere her türlü tedbir alınmış durumda" diye konuştu.

Velilerin güvenle çocuklarını okula yollayabileceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"15 Şubat Pazartesi günü köy okullarımızdaki öğrencilerimizi gönül rahatlığı ile okullarına bekliyoruz. Çünkü çocuklarımız okullarını özledi biz de çocuklarımızı özledik. Bu vesileyle ikinci dönemin hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini temenni ediyor, okullarımızın yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesinde üstün gayret gösteren ve fedakarca çalışan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve destek personelimize Safranbolu eğitim ailesi adına teşekkür ediyor, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz'e şükranlarımı sunuyorum."