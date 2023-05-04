Safranbolu'da "Kültürel Miras Sergisi" düzenlendi

Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu tarafından hazırlanan "Kültürel Miras Sergisi" büyük beğeni topladı.

Sergi öğrenci ve velilerin yoğun katılımı ile açıldı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, açılışta yaptığı konuşmasında, "Tarihe damga vurmuş, yön vermiş büyük bir medeniyetin varisleri olarak ecdadımızın emanet bıraktığı kültürel mirasımıza sahip çıkmak her birimiz için önemli bir sorumluluktur. Tarihimizi, kimliğimizi, geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil eden ve geçmişimiz ile geleceğimiz arasında sağlam bir köprü vazifesi gören bu mirası sonraki kuşaklara aktarmak da bu sorumluluğun bir parçasıdır. Bu sorumluluk bilinciyle böylesine anlamlı bir sergiyi düşünen, planlayan, hazırlayan ve bugün bizlerle buluşturan değerli öğretmen arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum"dedi.