İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.


Jüri başkanlığını Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı yarışmaya Karabük ve ilçelerinde bulunan bütün Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları katıldı.


Lise kategorisinde hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayırpınar, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Necmeddin Gazel birinci olarak bölge finallerinde Karabük'ü temsil etme haklı kazandı.


Ortaokul kategorisinde ise hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurettin Utku, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Ali Osman Utku birinci oldu.


Yarışmanın bölge finalleri mart ayında Ankara ve Sinop'ta yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.