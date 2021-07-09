Safranbolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Safranbolu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Safranbolu Belediyesi tüm birimleri ile birlikte bayram temizliğine başladı.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlık ve çevresinde yapılan ot biçme, kuruyan dalları toplama, mezarlık içerisine bırakılan katı atıkları alma çalışmalarının yanı sıra kurban pazarına da dezenfektan yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz tarafından tüm kentte vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yanı sıra, çalışma programımız dahilinde çiçeklendirme, ot biçme, kuruyan ve yola taşan dalları kesme, dezenfektan gibi çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.