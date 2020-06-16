Safranbolu'da kurslar tekrar başladı

Kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurs merkezlerinde kursiyerler için görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığını söyledi.

Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Gümüş, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini kadyetti.

Gümüş, kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin, adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul ve benzeri alanların sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlendiğini, Halk Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenlerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.