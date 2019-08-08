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Safranbolu'da matematik artık otobüs duraklarında öğrenilecek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde matematiğin kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkartılıp 7’den 70’e hayatın her alanına yayılması amacıyla ’Durakta Matematik’ uygulaması hayata geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde matematiğin kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkartılıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılması amacıyla 'Durakta Matematik' uygulaması hayata geçirildi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş ve Proje Yöneticisi Murat Yavuz ve öğrencilerin katılımı ve duraklara afişlerin asılması ile start verilen proje kapsamında çocuklara matematik öğretilmeye başlandı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Matematik hayatımızın her döneminde mutlaka karşımıza çıkıyor. Böylesi güzel projelerle hem çocuklarımızın ilgisi arttırılmış hem de daha eğlenceli hale getirilmiş oluyor. Bu anlamda bu önemli projeyi Safranbolu'muzdan başlatan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Köse Karabük'te ilk olarak Safranbolu'da hayata geçirilen ve 81 ilin katıldığı bu proje ile matematiği artık kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılmasının düşünmek gerçekten mükemmel bir fikir olduğunu belirtti. Köse, “Okullara yakın ve öğrencilerin yoğun olduğu tüm duraklar afiş ve görsellerle donatılacak” ifadelerini kullandı.

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