Safranbolu'da "Matematikle Sağlıklı Yaşam Günü" etkinliği

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince yürütülen "Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum" TÜBİTAK 4004 projesi devam ediyor.

Bu çerçevede proje basamaklarından "Matematikle Sağlıklı Yaşam Günü" etkinlikleri Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi Atölyesinde düzenlendi. "Yemekte Denge Kuralı ile Her Şeyi Yiyebiliyor", "Dengeyi Oran Orantı ile Koruyorum" faaliyetinde öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş yapılan çalışmaları izledi, öğrencilerle sohbet etti.

Gümüş, "Proje ile matematik bilgisinin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalar ve etkinliklerle anlaşılır bir biçimde verilmesi, matematiğin sevdirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz bir gün kanyonda yürürken veya doğada spor yaparken, bir başka gün mutfakta yemek yaparken matematik öğreniyorlar. Böylece matematik öğrenmek öğrencilerimiz için daha zevkli ve kalıcı hale geliyor. Böylesine güzel bir projede yer alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.