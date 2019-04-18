Safranbolu'da meslek liseliler gönüllere dokunuyor

Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri öğrenciler tarafından yapılıyor.

Safranbolu'da proje kapsamında önce belirlenen kriterlere uygun ailelerin tespiti yapıldı.

Daha sonra, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşturulan öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte belirlenen ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim aldığı bölüme göre çalışmaya başladı. Kimi eskiyen mutfak dolapları yenilirken bazıları dolapların gevşeyen kapakları ve kulplarının tamirini, kimi öğrenciler de elektrik tesisatı ve anahtarların tamir ve bakımıyla ve evin boyasıyla ilgilendi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş projenin okullarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla uygulandığını ifade etti.

Gümüş, “ İlçemiz içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşlar yapıyoruz. Bu faaliyetler ile gönüllere dokunarak, toplum içerisinde yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirerek, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca bireylerin mutluluğu hem bizleri hem de öğrencilerimizi ayrıca mutlu ediyor. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başta olmak üzere tüm idareci ,öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.