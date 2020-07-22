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Safranbolu'da mezarlıklarda bayram hazırlığı

Safranbolu Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışması başlatıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıkların, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.


Mezarlıkların bakım çalışmasının düzenli olarak yapıldığını ancak her bayram öncesi de temizlik ritüeli haline getirdiklerini belirten Köse, bu süreçte kabir ziyareti yapacak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında da uyardı.


Başkan Köse, "Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürürken mezarlık girişlerimize Arefe gününden itibaren el dezenfektanlarımızı yerleştiriyoruz. Lütfen kendinizi riske atmayın. Bu yıl biraz daha temkinli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kabir ziyaretleri yapalım" dedi.

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