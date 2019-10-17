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Safranbolu'da milli sporcu öğrencilerle buluştu

Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Lider Adımlar" söyleşinde milli sporcu (gülleci) Emel Dereli, öğrencilerle buluştu.

Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Lider Adımlar" söyleşinde milli sporcu (gülleci) Emel Dereli, öğrencilerle buluştu.


Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çetin'in yaptığı söyleşide Karabüklü milli sporcu Dereli, öğrencilere başarı hikayesini anlatarak herkesin yetenekleri doğrultusunda birçok iyi işler başarabileceğini, önemli olan şeyin azim ve inanç olduğunu belirtti.


Dereli, bir Dünya Şampiyonluğu, 2 Avrupa Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu gibi onlarca uluslararası başarısının olduğunu ifade etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda yetiştirilmeleri önem arz ettiğini, akademik başarının yanında sosyal, sportif ve kültürel başarıların da çok önemli olduğunu söyledi.


Bireylerin ülkelerini temsil etmesinin çok ayrı bir onur ve gurur olduğunu aktaran Gümüş, bunu yaşatan sporcuların kendileriyle bir arada bulunması ve öğrencileri motive etmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.


Bireylerin ertelemeden, üşenmeden, vazgeçmeyerek hedeflerine ulaşabileceğini, her alanda Türkiye'yi temsil edebileceğini belirten Gümüş, programı organize eden okul yöneticilerine, öğretmenlere, programa katılan milli sporcu ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür programların kapsamını genişleterek devam ettireceklerini söyledi.

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