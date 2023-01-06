Safranbolu'da "Minik Kalplere Küçük Dokunuşlar" Projesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde teknoloji alanındaki projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de dikkat çekiyor.

"Minik Kalplere Küçük Dokunuşlar" Projesince Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile proje paydaşı olan Ünsal Tülbentçi İlkokulu, Mustafa Antepoğlu İlkokulu ve Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan hediye paketleri, Safranbolu merkez ve köy okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Okullarımızda yürütülen öğretim faaliyetlerinin yanında farklı alanlarda hazırlanıp uygulanan projelerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri eğitimin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin içinde yer aldıkları bu tür proje ve sosyal aktivitelerle; öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek hedeflenmektedir. Projede gönüllü öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından gerçekleştirilen'Minik Kalplere Küçük Dokunuşlar'Projesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.