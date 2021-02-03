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Safranbolu'da mıntıka temizliği devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hafta sonu da dahil olmak üzere mıntıka temizliğine devam ediyor.


Ekipler kent genelinde yol yıkama ve konteyner temizlikleri konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürerek korona virüs salgın bulaşını önlemeyi hedefliyor.


Çöp toplamaya belirli bir standart getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama işleminin yanı sıra temizlik faaliyetlerini haftanın her günü gerçekleştiriyor. Safranbolu halkının sağlığını korumaya yönelik hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs salgını nedeni ile temizlik konusunda ciddi önlemler aldıklarını belirterek, “Kentin sokaklarını uçtan uca ilaçlı suyla yıkıyoruz ve konteynerleri de düzenli aralıklarla ilaçlıyoruz. Görsel estetiği korumanın yanı sıra bu süreçte hijyeni de ön planda tutarak çalışmalarımızı planlıyoruz'' dedi.

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